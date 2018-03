Superliga: Em quarto set tranquilo, Osasco vence Praia Clube em casa

Com um quarto set tranquilo e sem dificuldade, o Osasco venceu o Praia Clube por 3 sets a 1, com as parciais 25-17, 25-23, 20-25 e 25-14, nesta segunda-feira, no Ginásio. A melhor jogadora, eleita pelos torcedores, foi a atleta da equipe paulista, Tandara.

No primeiro confronto, o Praia, equipe de melhor campanha das eliminatórias, garantiu a vitória de virada no tie-break, por 3 sets a 2. Entretanto nesta segunda-feira, o Osasco empatou, em 1 a 1, a disputa de cincos jogos.

O próximo jogo será na sexta-feira, às 21h:30.

O JOGO

O início de jogo foi eletrizante e alucinante. Os times muito rápidos buscando pontuação a todo custo. Diante disso, um rali de 34 segundos foi visto. Da metade para o fim, o time paulistano tomou a frente no placar, com quatro pontos de diferença em relação ao Praia. Tudo estava funcionando para o Osasco. Com saques, defesas e bloqueios eficientes, a equipe paulista conseguiu abrir sete pontos de diferença, e fechou o set por 25-17.

No segundo set, o Praia Clube retornou mais atento, freando os ataques da equipe paulista. Entretanto, o Osasco se recuperou, buscando os contra-ataques e forçar os erros do Praia Clube. Mas no final do set, a equipe mineira, com muito esforço, encostou no placar e assustou o time paulista, mas não foi capaz de derrotar o Osasco, que fez o último ponto com Tandara: 25-23.

Na volta para o terceiro set, o time do Praia voltou melhor, assim como no anterior, abrindo 5 a 1. E não diminuiu, a equipe mineira voltou mais ligada e começou a explorar os erros da equipe de Osasco.

A equipe paulista no decorrer da partida foi diminuindo a vantagem e conseguiu reação. A levantadora Carol Albuquerque foi fundamental da metade para a reação, contudo, o time mineiro levou o set. Pontuação de 25-20.

Perdendo a oportunidade de fechar o jogo, o Osasco partiu para cima do clube mineiro e chegou a abrir cinco pontos de vantagem. E não parou de aumentar a diferença, que foi para sete pontos: 12 a 5. O time paulista fez um set primordial e cirúrgico para fechar o jogo e empatar a disputa das eliminatórias.

