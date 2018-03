Sem dificuldades, Confiança bate o Boca Júnior pelo Sergipano

Sem dificuldades, o Confiança venceu o Boca Júnior por 3 a 1, pelo Campeonato Sergipano, nesta segunda-feira, em Aracaju. Os gols saíram dos pés de Iago, Everton e Ítalo para o Dragão na Arena Batistão e o Boca descontou com um belo gol de Mateus. A equipe da casa subiu para a terceira colocação com seis pontos. Enquanto o Boca Júnior continua na lanterna sem pontuar e sem chances de classificação.

O Confiança nem precisou forçar muito para abrir o placar. Fronttini recebeu dentro da área e mandou de cabeça para balançar a rede, aos 19 minutos de partida. Ele também participou do segundo gol, em que deixou a defesa do Boca Júnior perdida, depois de lançamento de Everton, que chutou cruzado para ampliar. O argentino chegou com perigo com David, ele surpreendeu a defesa do Dragão com chute sem ângulo, Genivaldo tenta a defesa e a bola bateu no travessão.

O Confiança continuou superior em campo na volta do intervalo. Ítalo entrou no lugar de Flávio e marcou um golaço. O jogador chutou com categoria na entrada da área, a bola bateu na trave e foi para o fundo do gol. O atleta ainda marcou um golaço com Mateus, mas o Dragão só precisou administrar o placar para garantir a primeira vitória na segunda fase e manter vivo o sonho de classificação para a final.

A quinta e última rodada acontece no próximo sábado. Em jogo para cumprir tabela, o Boca Júnior visita o Olímpico, às 15h35, no Estádio Souzão. O Confiança faz clássico com o Itabaiana, às 16h45, no Estádio Etelvino Mendonça, em Itabaiana.