Rildo pega suspensão de acordo com período que João Paulo ficar de fora

Em votação nesta segunda-feira, o TJD-RJ decidiu afastar Rildo como punição pela lesão de João Paulo no clássico entre Botafogo e Vasco. Agora, o atacante só poderá voltar as atividades com o retorno do meia rival - o Alvinegro não definiu uma data para o retorno - ou até um prazo máximo de 180 dias.

Rildo foi denunciado no artigo 254, II, §3º do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. No decorrer do julgamento - com a presença do atacante do Vasco - o clima chegou a ficar tenso, com discussão entre promotoria e auditores. No final, a suspensão acabou sendo confirmada pelo presidente da sessão.

O atacante cruz-maltino também sofreu uma luxação no ombro naquele jogo diante do Botafogo. A previsão de retorno era de cerca de três semanas. Agora, o Vasco irá recorrer da decisão do TJD-RJ. Em 11 jogos disputados pelo clube, Rildo marcou três gols, sendo dois destes na Copa Libertadores.

