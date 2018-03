Presidente do Galo afirma que vai processar mandatário do Coelho

O presidente do Atlético-MG, Sérgio Sette Câmara, deu um pronunciamento criticando a postura do mandatário do América-MG. O dirigente do Coelho, Marcus Salum, reclamou da arbitragem mineira e da Federação Mineira de Futebol por causa do gol mal anulado de Aylon, na partida de ida da semifinal contra o Atlético-MG.

O presidente do Galo fez questão de enfatizar a superioridade da equipe alvinegra em relação ao América-MG. Sette Câmara também cobrou respeito de Macus Salum.

- Ficamos calados durante todos esses dias. Esperei, efetivamente, terminar esse jogo para dizer algumas coisas a respeito do que ocorreu nos últimos dias. Primeiro, falar da nossa terceira vitória seguida sobre o América-MG. Eu ouvi muitas reclamações. O primeiro jogo foi 3 a 0. O segundo foi 1 a 0, e o Atlético deu, na minha opinião, um baile no América na partida de ida (da semifinal), perdemos muitos gols. E hoje, mais uma vez, uma vitória incontestável, o que demonstra que o nosso time foi superior nas três partidas. Eu tinha uma questão importante a falar em relação às palavras proferidas durante a semana pelo presidente do América, Marcus Salum. Ele tem que entender que deve haver respeito às pessoas, aos dirigentes dos clubes e das federações. Ele não pode sair falando palavras ao vento, como ele fez na sexta-feira em uma rádio de Belo Horizonte. Pessoas não podem ter seu nome manchado. O Atlético-MG possui nos seus quadros pessoas honestas, trabalhadoras, cujo maior patrimônio é o seu nome. Eu entendo que a Federação também, eu conheço bem o Castellar (presidente da FMF). É um advogado brilhante, grande jurista. A gente não pode ter o nome jogado na lama e aventar que haveria algum tipo de conluio entre nós, Federação e arbitragem. Isso não pode acontecer - afirmou o dirigente.

O mandatário alvinegro disse que pretende processar Marcus Salum. Sette Câmara ainda mostrou grande expectativa para os clássicos da final do Campeonato Mineiro.

- Portanto, nesse aspecto, vamos interpelar o presidente do América, Marcus Salum, judicialmente. Que ele dê nome aos bois. E, se ele não fizer isso, terá que responder judicialmente. Vamos buscar a reparação desse dano que entendemos ser muito grave que ele fez durante a semana. E até acho que ele prejudicou o time dele. Ele pilhou demais e os jogadores ficaram muito preocupados com a arbitragem e se esqueceram de jogar bola. Resultado, mais uma vez o Atlético segue para a 12ª vez seguida na final do Campeonato Mineiro. Devagarzinho, o patinho feio vai chegando. Vamos ver como serão as finais. Eu tenho certeza que serão dois clássicos maravilhosos - disse o presidente do Galo.

O próximo desafio do Atlético-MG é contra o Cruzeiro, domingo, no Independência, às 16h. É o jogo de ida da decisão da competição.