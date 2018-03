Pensando na Série B, Goiás acerta a contratação de três jogadores

O Campeonato Goiano não acabou, mas já voltou a sua atenção para o Campeonato Brasileiro da Série B. Pensando na competição, o Esmeraldino acertou a contratação de três jogadores. O zagueiro Edcarlos, o lateral André Krobel e o atacante Júnior Brandão. Os três atletas firmaram contrato até o final do ano.

O mais experiente é Edcarlos. O zagueiro de 32 anos, revelado pelo São Paulo, teve passagens pelo Cruzeiro, Fluminense, Grêmio, Atlético Mineiro e Benfica-POR. Pelo tricolor paulista, foi campeão da Libertadores e do Mundial de Clubes em 2005, faturou dois Brasileiros (2005 e 2006) e uma Copa do Brasil (2016) pelo Atlético Mineiro. O jogador estava no Olímpia-URU.

O lateral André Krobel disputou o Campeonato Goiano deste ano pelo Iporá. O atleta foi revelado pelo Joinville e tem 22 anos. Teve passagens pelo Tombense, Marcílio Dias e Avaí. Pelo Iporá, fez 12 jogos e não marcou nenhum gol. O Lobo Guará fez boa campanha no Goianão, mas não conseguiu a classificação para as semifinais, pelo critério de desempate (número de vitórias).

O atacante Júnior Brandão também vem do Iporá. Com 22 anos, foi revelado pelo Juventus de Seara, mas já teve passagens pelo Boa Esporte, Ferroviária e Novo Hamburgo. Um dos destaques do Iporá em 2018, o atacante fez quatro gols em 13 partidas pelo Lobo Guará.

O Goiás perdeu o primeiro jogo da semifinal para o Anapolina, neste domingo, por 2 a 1. O próximo jogo vai ser nesta quarta-feira, às 21:45, no Serra Dourada. A Série B, por sua vez, começa no dia 13 de abril e o Goiás estreia contra o CSA, fora de casa, no sábado (14/04), no Estádio Rei Pelé.