Palmeiras x Santos tem 28 mil ingressos já vendidos

O Palmeiras divulgou na tarde desta segunda-feira que já vendeu 28 mil ingressos para o clássico contra o Santos, às 20h30 desta terça, pela semifinal do Campeonato Paulista. A partida será no Pacaembu e terá apenas palmeirenses.

As vendas estão acontecendo no site da Futebol Card e nas bilheterias do portão principal do Pacaembu, que ficarão abertas das 10h até o intervalo da partida nesta terça.

Os valores dos ingressos são:

Tobogã - R$ 40,00 [R$ 20,00 meia-entrada]

Arquibancada Laranja - R$ 80,00 [R$ 40,00 meia-entrada]

Arquibancada Verde - R$ 80,00 [R$ 40,00 meia-entrada]

Arquibancada Amarela - R$ 80,00 [R$ 40,00 meia-entrada]

Cadeira Laranja - R$ 100,00 [R$ 50,00 meia-entrada]

Cadeira Descoberta - R$ 120,00 [R$ 60,00 meia-entrada]

Cadeira Coberta Azul - R$ 180,00 [R$ 90,00 meia-entrada]