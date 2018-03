Palmeiras x Santos: prováveis times, desfalques, onde ver e palpites

Depois de uma vitória por 1 a 0 no jogo de ida, com gol marcado por Willian, o Palmeiras recebe o Santos, também no Pacaembu, pela partida de volta da semifinal do Campeonato Paulista, às 20h. O Verdão tem a vantagem do empate no clássico. Já o Peixe precisa vencer por qualquer placar com diferença de um gol para levar a decisão aos pênaltis. Uma vitória por dois ou mais gols classifica o Alvinegro à decisão.

Local: Estádio do Pacaembu, em São Paulo (SP)

Data-horário: 27-03-2018, às 20h

Árbitro: Marcelo Aparecido Ribeiro de Souza (SP)

Assistentes: Herman Brumel Vani e Miguel Caetano Ribeiro da Costa (ambos de SP)

Onde ver: Pay-per-view e tempo real no site do LANCE!

PALMEIRAS: Jailson; Tchê Tchê (Marcos Rocha), Antônio Carlos, Thiago Martins e Victor Luis; Felipe Melo, Bruno Henrique e Lucas Lima; Dudu, Keno e Willian. Técnico: Roger Machado.

Machucados: Jean e Artur

Em transição física: Mayke

Pendurado: Antônio Carlos

SANTOS: Vanderlei; Daniel Guedes, Lucas Veríssimo, David Braz e Dodô; Alison e Renato; Eduardo Sasha, Jean Mota (Vecchio ou Diogo Vitor) e Rodrygo; Gabriel. Técnico: Jair Ventura.

Machucado: Bruno Henrique (tem lesão no olho direito, já está treinando no campo, mas sem aval médico para jogar)

Pendurado: Alison

Palpites: Na redação do LANCE!, 100% dos jornalistas consultados acreditam em classificação do Palmeiras à final do Paulistão.