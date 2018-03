Nenê pede São Paulo concentrado: 'Estão tentando tirar o foco do jogo'

Pivô de uma das polêmicas do clássico desse domingo, ao comemorar o gol da vitória por 1 a 0 do São Paulo na frente de Fabio Carille, no banco do Corinthians, Nenê deu entrevista coletiva nesta segunda-feira recomendando que o Tricolor tenha concentração só no que ocorre dentro de campo. Ele vê o rival tentando mudar o foco do que aconteceu no Morumbi e alimentando assuntos extracampo para a volta, nesta quarta-feira, em Itaquera.

- Não digo que o clima está pesado, mas normal. Todo clássico é assim. Eles estão tendo tirar o foco do que realmente foi o clássico de ontem. Faz parte. Não houve falta de respeito de nenhuma parte. Na minha comemoração, até olhei para ele, mas não disse nada nem tive intenção de incentivar algo ruim. É normal. Sempre tem pressão, em jogo lá como foi no nosso estádio. Faz parte - disse o camisa 7.

- Temos de manter nossa postura, mesmo fora de casa e sabendo como é difícil. Será definido nos detalhes, temos de focar no que precisamos fazer, esquecer o resto. Precisaremos estar bem focados mentalmente, pensar só no que fazer em campo, esquecer o que é além disso, focar no trabalho, no futebol e atingir o grande objetivo de ir à final. Precisamos ter a mesma atitude, vontade e confiança que tivemos em casa, mesmo sendo fora - continuou.

O São Paulo venceu por 1 a 0 a ida, no Morumbi, e só precisa empatar em Itaquera, nesta quarta-feira, para chegar à final do Campeonato Paulista. O Corinthians tem a obrigação de ganhar por dois gols de diferença, ao menos, para passar no tempo normal. Triunfo alvinegro com vantagem de um gol leva a decisão para os pênaltis.

Confira outros temas abordados por Nenê em sua entrevista coletiva:

Pressão em Itaquera

A pressão de cada um por seu time é normal. O que vale dentro de campo é, com respeito, sempre, mas querendo ganhar a todo momento. Sabemos o que é certo. Erramos às vezes porque somos seres humanos, mas temos de tentar dar exemplo em campo e fora. Tanto que o árbitro veio falar para não deixar rivalidade ultrapassar o respeito dentro e fora de campo.

Esquema com três volantes

Não deu mais segurança. Tive bastante liberdade, até mais do que como emia atrás do atacante, como falso 9, sem posição fixa, trocando com Tréllez e Marquinhos. Aproveitamos bem a liberdade, bem legal, mas não fugiu mesmo da característica, eu não cheguei muito à área, é com Tréllez e Marquinhos. É o que eu fazia, mas com mais liberdade.

Vantagem da vitória por 1 a 0 na ida

É uma vantagem, mas não muito grande. Temos o segundo jogo e temos de tentar não levar gol nem deixar pressão. terá pressão, mas creio que Aguirre vai querer manter a forma. É importante não tomar gol e podemos tentar fazer gol e encaminhar a classificação. A chave é estar focado e não deixá-los crescer no jogo e não tomar gol.

Momento no São Paulo

Não me sinto pressionado. estão dando muita importância a algo que faz parte do jogo. Acho bom crescer em momento tão importante para o clube, cheguei com pouco tempo de treino, jogando em função que não estava acostumado, teve transição, troca tática. Estou com sequência boa e ajudo o time na hora certa.

Gol no rebote

Tive o faro de centroavante, Sempre falo que nunca sobra uma dessa, mas tive a felicidade de estar ali, acompanhando a jogada e fazendo o gol.

Diego Souza

Ele está lidando bem com isso. É um cara importante para o time, decidiu contra o São Caetano e sabe que é importante, está com cabeça boa. Continua da mesma maneira, brincalhão, é um dos mais 'resenha' do time. Frisamos sempre para ele que é importante.

Vantagem de jogar em casa

Em casa, tem sua torcida, ainda mais sendo torcida única, que anima, está com o time, pegando mais confiança. O importante é saber lidar com a situação contrária, superar isso e não pensar nisso como fator importante para manter a mesma intensidade, vontade e confiança em casa.

Tréllez

Ele é extremamente importante, precisamos de jogares assim. Não ser faz um time só com jogadores de técnica, defendendo ou táticos. Cada um é importante e Tréllez vem sendo fundamental para ajudar. Ele e o time todo têm raça, vontade e determinação que temos como características. Demos uma vacilada antes e precisávamos retomar isso.