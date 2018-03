Lindoso cita 'cobrança interna' entre os jogadores para vencer o Fla

Capitão contra o Fluminense, Rodrigo Lindoso, o único jogador do Botafogo a falar à imprensa após o vice da Taça Rio, voltou a apresentar-se diante dos microfones, nesta segunda-feira. Em entrevista coletiva, o camisa 5 afirmou que, minutos antes, houve uma "cobrança interna" entre os próprios atletas visando uma recuperação imediata pós-revés.

- Não fui a campo por causa do treino regenerativo, mas tivemos uma rápida conversa, uma cobrança interna entre nós. Precisamos mudar bastante coisa e o quadro nos clássicos neste ano - comentou o volante, que já viu o Glorioso perder quatro dos seis clássicos que disputou em 2018.

Lindoso também voltou a criticar o gramado do Maracanã, palco do jogo contra o Flu, no domingo, e dos decisivos futuro embates pelo Carioca. Por fim, amenizou um possível clima de tensão antes de encarar o Flamengo, quando questionado sobre a alta temperatura dos últimos encontros.

- (Tensão) Acontece por um detalhe ou outro, mas nunca teve pancadaria. Teve mais de arbitragem, mas é rivalidade normal. A gente cobra que fique dentro de campo, não levar para fora do estádio. Têm sido jogos limpos. Espero que seja com bom público - falou, pouco antes de elogiar Marcelo de Lima Henrique, árbitro escalado para o jogo desta quarta, às 21h45 (de Brasília).