Léo aponta evolução do Fluminense e rechaça 'jogo pelo empate' na semi

O lateral-direito Léo, que substituiu Gilberto no segundo tempo da final da Taça Rio, salientou a importância da conquista para o Fluminense, que começou o ano com a desconfiança da torcida após as saídas de alguns jogadores. Além disso, afirmou que o time de Abel Braga está ganhando confiança rodada a rodada.

- Conquistar essa Taça Rio foi muito importante para nossa equipe. Estamos evoluindo, melhorando nosso rendimento a cada partida e ganhando confiança. Temos que manter esse ritmo agora para crescermos ainda mais de produção nas próximas semanas. Nossa equipe está no caminho certo - disse.

Com o título do segundo turno do Campeonato Carioca, o Tricolor chega à semifinal do Estadual, contra o Vasco, na quinta-feira, com a vantagem do empate. Porém, Léo garante que o elenco não está pensando nisso e pede que o time mantenha a pegada das últimas partidas:

- Apesar da vantagem de jogar por um empate, nós sabemos como é um clássico contra uma grande equipe como o Vasco. Temos que manter nossa forma de jogar para buscarmos a vaga na final do Campeonato Carioca. Enfrentaremos um grande adversário e precisamos estar preparados - apontou ele, que completou:

- O mais importante em uma decisão como essa é ter intensidade durante os noventa minutos e o máximo de atenção. Temos que fazer uma apresentação perfeita diante do Vasco para levarmos o Fluminense à final da competição. Tenho certeza que será um grande jogo entre duas equipes que buscarão a vitória.