Gum fala sobre caso Scarpa e afirma: 'Acho que ele se arrependeu'

Um dos mais experientes do elenco e atual capitão do Fluminense, o zagueiro Gum falou sobre o caso Gustavo Scarpa. Para o camisa 3, que garantiu não ter conversado com o meia, o ex-companheiro se arrependeu da forma como a saída do clube das Laranjeiras aconteceu.

Ele afirmou que torce para que o final de tudo seja benéfico tanto para o Fluminense quanto para o meia, que estava no Palmeiras.

- Torcer para que se resolva da melhor forma possível. Tanto para o Fluminense quanto para ele. Acho que ele se arrependeu. Não conversei com ele, mas acho que se arrependeu por tudo que aconteceu. Foi uma escolha que ele fez, existe consequências, mas o meu pensamento é que ele se arrependeu da forma como aconteceram as coisas – disse, em entrevista ao Esporte Interativo.

Gum garantiu ainda que, caso Scarpa tenha de se reapresentar ao elenco do Fluminense, será bem recebido.

- Ele é patrimônio do clube. Se ele tiver de voltar ao Fluminense, vamos receber ele bem.

Cria da base do Fluminense, Scarpa deixou o Fluminense após entrar na Justiça e conseguir uma liminar que o liberava do vínculo com o clube, acertando com o Palmeiras. Na última semana, porém, o Tricolor carioca conseguiu derrubar tal liminar e o contrato do meia com o clube das Laranjeiras foi reativado.

Scarpa fez a estreia no time profissional em 2014. Sem espaço, acabou emprestado e disputou o Campeonato Paulista do ano seguinte pelo Red Bull Brasil, retornando às Laranjeiras logo depois do Estadual.

Ele foi um dos destaques do Campeonato Brasileiro de 2016 e caiu nas graças da torcida. Ano passado, marcou alguns gols importantes ao longo da temporada.