Governo da Islândia anuncia boicote diplomático à Copa do Mundo

O governo da Islândia anunciou, nesta segunda-feira, que não vai enviar nenhum representante em nome do país para a Copa do Mundo, na Rússia. Esse decisão não vai afetar à Seleção Islandesa, que está pela primeira vez no Mundial.

A decisão foi no mesmo dia em que 18 países anunciaram a expulsão de autoridades russas de seus países. O Reino Unido não vai nem enviar membros da família real para assistir à Copa do Mundo.

Confira o comunicado oficial

O governo da Islândia decidiu participar de uma ação conjunta dos países ocidentais devido ao ataque com armas químicas na cidade inglesa de Salisbury, no começo do mês. O ataque é uma violação grave do direito internacional e uma ameaça à segurança e à paz na Europa. Armas químicas não foram aplicadas no continente desde o final da Segunda Guerra Mundial. A reação do governo russo ao ataque até agora não foi convincente e suas declarações inacreditáveis.

Os nossos compatriotas dos países nórdicos, muitos países parceiros da Aliança Atlântica e os principais estados membros da UE decidiram agir contra o governo russo. Na maioria dos casos, esses estados se referem a representantes russos no país. O envolvimento da Islândia é que todas as reuniões bilaterais com autoridades russas e de alto escalão serão adiadas indefinidamente. Com essa decisão, os líderes islandeses não comparecerão à Copa do Mundo na Rússia no meio do ano.