Estudiantes x Santos será disputado em Quilmes e não mais em La Plata

O torcedor santista que pretende viajar à Argentina para assistir ao jogo entre Estudiantes e Santos, válido pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores, no dia 5 de abril, deve ficar atento ao novo palco do jogo. A pedido do clube argentino, o duelo acontece no Estádio Centenário, na província de Quilmes, e não mais no Estádio Ciudad de La Plata, em La Plata. São 39 quilômetros de distância entre as duas cidades.

O estádio tem capacidade para 30 mil pessoas e, a princípio, 500 ingressos serão colocados à venda para os torcedores alvinegros. O Santos informou que tal quantidade poderá aumentar "de acordo com a demanda". Os bilhetes poderão ser comprados nas bilheterias do estádio, no dia da partida.

Vale destacar também que o jogo entre Santos e Estudiantes, marcado para o dia 24 de abril, não acontecerá no Pacaembu e sim na Vila Belmiro. A mudança também já foi divulgada no site da Conmebol.