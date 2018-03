'Detalhes', erros próprios e da arbitragem: Valentim pondera derrotas do Botafogo em clássicos

Em seis clássicos no ano, foram quatro derrotas, um empate e uma vitória. Foram 12 gols sofridos. Com Alberto Valentim, são quatro partidas: o Botafogo perdeu três, venceu uma e levou nove gols. O time até tem bom aproveitamento contra as equipes menores (três empates e cinco vitórias contra tais no Carioca). O treinador, então, explica a discrepância.

- São equipes mais fortes, são equipes maiores, e encontramos dificuldades. Contra o Vasco, detalhes. Nesse jogo (contra o Fluminense), alguns erros que não podemos cometer na quarta-feira. E contra o Flamengo fomos derrotados por erro de arbitragem - avalia Valentim.

De fato, no duelo contra o Rubro-Negro em que o ex-Palmeiras já era o comandante, o gol de Rhodolfo, com poucos minutos de partida, foi em posição de impedimento. Na primeira partida contra o Vasco, ainda pela fase regular da Taça Rio, a não expulsão de Rildo foi também no início da partida.

Seja como for, para ir à final do Estadual e, mais importante, fazer um bom Campeonato Brasileiro, os ajustes a serem feitos precisam fazer a equipe vencer esses times mais fortes. O Flamengo, com vantagem do empate, já é adversário nesta quarta-feira.