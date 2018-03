Com grande primeiro tempo, Holanda faz três e goleia Portugal

Mesmo fora da Copa, a Holanda deu trabalho e venceu Portugal por 3 a 0, em Genebra, na Suíça. Os portugueses sofreram no primeiro tempo e nem CR7 conseguiu impedir a derrota. Depay, Babel e Van Dijk marcaram os gols da partida.

Portugal teve mais posse de bola, mas encontrou muita dificuldade de passar pela defesa holandesa. A Seleção Lusa não conseguiu finalizar ao gol no primeiro tempo. A Holanda chegou com mais perigo e aproveitou as oportunidades. Depay abriu o placar aos 11 minutos, Babel ampliou aos 32 e Van Dijk, o zagueiro mais caro do mundo, marcou o terceiro nos acréscimos.

Na volta do intervalo, Portugal melhorou na parte ofensiva, chegou com mais perigo e não deixou a Holanda crescer na partida. Entretanto, não conseguiu balançar as redes. A situação dos portugueses ficou ainda mais complicada quando Cancelo foi expulso.