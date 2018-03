Com duas lesões no joelho, Fred vai passar por cirurgia nesta semana

Depois de retornar aos gramados, recuperado de lesão na panturrilha direita, Fred se machucou novamente. No último domingo, o atacante se chocou com Sidimar, ao chutar a perna do zagueiro do Tupi e precisou ser substituído, logo aos 27 minutos do primeiro tempo.

A cirurgia do centroavante deve acontecer nesta semana. O objetivo é refazer por completo o ligamento anterior cruzado e um dos ligamentos periféricos do joelho direito, que foram rompidos na partida da semifinal contra o Galo Carijó. O atleta será operado por Sérgio Campolina e passará ainda por exames pré-operatórios.

O prazo de recuperação do jogador é entre seis e oito meses. Fred pode voltar a atuar, então, no último trimestre desta temporada. O médico Sérgio Campolina afirmou que a situação do atacante poderia ser ainda mais grave.

- Felizmente de todas as lesões possíveis, ele teve a menos grave. São lesões cirúrgicas, deve estar fazendo essa semana ainda. Está terminando os exames pré-operatórios. Assim que for liberado pelo cardiologista e anestesista, eu irei fazer o procedimento. Em relação à cirurgia, não tem muita diferença com o habitual. A cirurgia é importante, mas o mais importante é reabilitação, porque o resultado, o prazo biológico é comum a qualquer pessoa. O que vai definir se será bom ou ruim o resultado é a recuperação. Felizmente, o clube tem condição de fazer uma recuperação mais do que adequada - garantiu o médico cruzeirense.

De acordo com Campolina, a recuperação deverá ser mais rápida porque Fred nunca teve uma lesão no joelho direito.

- Teria se o joelho não fosse virgem, ou seja se ele tivesse outros lesões naquele joelho. Mas não tem. A cartilagem dele é boa, o menisco é bom, e esse prognóstico, que pode retardar a recuperação, não pode ser alterado. Para mim, o joelho dele é de menino.

Desde que estreou, diante do próprio Tupi, pela primeira rodada do Campeonato Mineiro, Fred marcou apenas um gol. Até aqui, ele disputou nove jogos como titular. Para a vaga do atacante, Mano Menezes tem à disposição Raniel, Sassá, Rafael Sobis e Rafael Marques.