Arda Turan ameaça repórter após perguntas feitas a sua esposa, diz site

Recém casado, o jogador de futebol Arda Turam está curtindo os dias ao lado da esposa, Aslihan Dogan. No entanto, no último fim de semana, se estressou com um repórter que foi importuná-los. Turan ameaçou agredir o repórter, após perguntas direcionadas a sua esposa. A informação é do SITE 'NTV'.

O casal havia saído para jantar com o irmão e a cunhada de Arda, em um restaurante na parte europeia de Istambul. Segundo a publicação, na saída do jantar, o casal foi abordado por diversos repórteres. Um deles teria questionado a esposa do jogador se "a cerimônia simples em que eles se casaram foi como ela imaginava". Sem resposta de Dogan, o repórter lhe fez nova pergunta, questionando se Turan havia proibido a esposa de falar. A partir daí, o jogador teria se exaltado e feito ameaças ao repórter:

— Tenha respeito, ou vou quebrar sua cara e enterrar seus olhos. Você está falando com minha mulher — teria declarado o jogador.

O jogador e sua esposa pegaram um táxi, antes que a confusão se estendesse. O irmão do jogador e a cunhada foram embora logo em seguida.