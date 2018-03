Após derrota para a Colômbia, França pega anfitriã da Copa

A França vai encarar a anfitriã da Copa do Mundo, Rússia, na tarde desta terça-feira, em São Petersburgo. Os franceses vêm de derrota para a Colômbia, por 2 a 1, na última sexta e o técnico Didier Deschamps foi questionado se outro desempenho ruim pode atrapalhar o rendimento na Copa.

- Não vejo assim. Este é o momento de dar ritmo aos jogadores antes da Copa. Claro que, em comparação ao jogo da última sexta, vamos fazer algumas coisas diferentes. Todos estão se preparando da melhor maneira possível - disse.

Além disso, Deschamps comentou a escolha de enfrentar a Rússia, perto da Copa do Mundo. O treinador afirmou que optou pelo anfitrião para começar a entrar no clima do país.

- Escolhemos nossos adversários de acordo com o que vamos enfrentar na Copa do Mundo. Queremos ver a temperatura da torcida e uma equipe de qualidade. É uma maneira de sentir o ambiente que vamos passar semanas - declarou.

Bélgica pega a Arábia Saudita

Com grandes nomes no futebol mundial, a Bélgica terá um amistoso contra a Arábia Saudita, nesta terça, às 15h45, no estádio King Baudouin, em Bruxelas.

O goleiro Courtois será desfalque, por conta de uma lesão. Com isso, Mignolet deve ser o titular.