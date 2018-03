Após classificação no Estadual, Paysandu mira final da Copa Verde

Após conseguir a classificação para a final do Campeonato Paraense, o Paysandu foca em chegar em mais uma final na temporada: a da Copa Verde. Nesta terça-feira, jogando em casa, o Papão enfrenta o Manaus, pelo jogo de ida, às 19h. O grupo está concentrado para a partida e espera conseguir, mais essa, classificação.

- Nós vamos ter dois jogos bem complicados diante do Manaus, que não chegou à semifinal à toa. Vamos procurar fazer duas grandes apresentações para passarmos para a final da competição. O grupo sabe das dificuldades que terá nestes confrontos – disse o atacante Cassiano

Contra o Bragantino, Cassiano teve grande atuação. Pela semifinal do Paraense, o Papão precisava vencer o Bragantino-PA por dois gols de diferença. Venceu pelo placar de 2 a 0 no tempo regulamentar e depois sacramentou a vitória na disputa de pênalti. Cassiano fez o primeiro gol do jogo e converteu sua cobrança. Na temporada já são 9 gols em 13 jogos, uma de suas melhores médias da carreira.

O adversário da Copa Verde é o Manaus. A equipe amazonense já fez história na competição. Jogando pela primeira vez a Copa Verde, eliminou o Remo na primeira fase, no placar agregado de 3 a 1, sendo a primeira vez que um time amazonense vence um time paraense na Copa Verde. Nas quartas de final, dois empates por 1 a 1 com o Rio Branco-AC e classificação nos pênaltis.

Dois jogadores vem se destacando até aqui com a camisa do Manaus. O meia Hamilton tem dois gols na competição e seis gols na temporada, em 13 jogos. Rossini, também meia, fez dois gols na competição e são três ao todo na temporada, em 13 jogos. Dos cinco gols marcados pelo Manaus na Copa Verde, quatro foram feitos pelos dois, ou seja, 80% dos gols do Manaus na Copa Verde foram feitos por Hamilton e Rossini.

O Paysandu parece se acertar no ano. Depois de ser eliminado na Copa do Brasil, na primeira fase, contra o Novo Hamburgo e de perder os dois clássicos de 2018 para o Remo, o Papão está na final do Paraense e vai enfrentar, justamente, seu maior rival. Mais um teste de fogo para o clube paraense.

- Nosso objetivo é terminar este primeiro semestre com os títulos da Copa Verde e do Campeonato Paraense. Essas duas conquistas serão muito importantes para que a nossa equipe entre com tudo na Série B. Vamos com tudo para alcançarmos estas metas – finalizou Cassiano