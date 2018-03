XV, Oeste e Bernô se juntam ao Guarani nas semis da Série A2

Estão definidos os semifinalistas da Série A2 do Campeonato Paulista, que garante duas vagas na elite em 2019. Oeste, São Bernardo e XV de Piracicaba garantiram classificação no último sábado, após a disputa da 19ª rodada, e se juntaram ao Guarani, que terminou em primeiro lugar na fase de classificação e já tinha um lugar assegurado. O Bugre ficou com a liderança ao derrotar o Votuporanguense por 2 a 1, no Brinco de Ouro, em Campinas.

A conquista da quarta vaga pelo XV de Piracicaba foi emocionante. A equipe empatou 0 a 0 com o São Bernardo, segundo colocando, e só obteve a classificação porque o Sertãozinho levou um gol da Portuguesa o fim e ficou no empate por 1 a 1, deixando a vaga escapar. O Oeste derrotou o Juventus por 2 a 1, na Rua Javari, e ficou em terceiro lugar.

Nas semifinais, O Guarani enfrentará o XV de Piracicaba e o São Bernardo enfrentará o Oeste. Bugre e Bernô decidirão em casa, no domingo, com as partidas de ida acontecendo na quarta, dia 28, em Piracicaba e Itápolis. Batatais e Audax, vice-campeão paulista em 2016, foram rebaixados para a Série A 3 no próximo ano.

