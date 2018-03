Xavi é anunciado como embaixador da Copa do Mundo de 2022

Xavi Hernández é, oficialmente, embaixador global da Copa do Mundo de 2022, que será realizada no Qatar. O anúncio foi feito pelo Comitê Supremo de Entrega e Legado do Mundial neste domingo.

- Vi o que o futebol pode conseguir nas comunidades do Qatar e na região. O futebol tem o poder de unir as pessoas, combater estereótipos e romper barreiras sociais - afirmou Xavi, que está atuando no país há dois anos e meio.

Desde 2015, o ex-jogador do Barcelona vem atuando como embaixador do programa social “Geração Surpreendente” (Generation Amazing, em inglês), promovido pelo comitê organizador da Copa do Mundo de 2022.

Xavi havia declarado que se aposentaria no fim da temporada no Qatar. Porém, o diretor-geral do Al Sadd, Turki Al-Aili, afirmou que o meia espanhol renovaria por mais dois anos. Pela equipe, ele faturou os títulos da Copa do Emir, Copa do Príncipe e a Supercopa do Qatar.