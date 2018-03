Volante do Paysandu destaca clube na final do estadual e foca no título

O Paysandu bateu o Bragantino-PA nos pênaltis neste sábado e se garantiu na final do Campeonato Paraense. Feliz com a classificação do Papão, o volante Nando Carandina, titular da equipe bicolor desde a última temporada, falou sobre a conquista da vaga.

- Fizemos um grande jogo dentro de casa, vencemos e conseguimos ter competência nos pênaltis para passarmos à final do Campeonato Paraense. Estamos muito felizes com esta vaga na decisão. Foram duas batalhas contra o Bragantino e todos estão de parabéns pela conquista. O grupo mostrou que tem força e que pode passar por cima dos momentos mais complicados da temporada - afirmou.

Segundo atleta do Papão, o objetivo é conquistar o título paraense e complementa que motivação do grupo é importante para que isso aconteça.

- Nosso objetivo é conquistar o Campeonato Paraense este ano. Vamos lutar muito para alcançarmos esta meta, que seria muito importante para o clube neste primeiro semestre. O mais importante é a motivação do grupo para que isso seja a possível. Estamos no caminho certo e vamos dar a vida por esse título - completou o jogador.

