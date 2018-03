Valentim tira peso da derrota e avisa: 'Não gostei das chances perdidas'

Após ser derrotado por 3 a 0 pelo Fluminense e ver o título da Taça Rio escapar, Alberto Valentim foi à entrevista coletiva comentar o que achou do duro revés no Maracanã, em jogo que aqueceu os motores para as semifinais do Carioca.

Aliás, com a derrota neste domingo, o Botafogo ficou ciente de que o Flamengo é quem será o seu adversário, na quarta-feira, pela semi do Estadual. E Valentim tirou o peso dos 3 a 0 justamente por, na prática, o vice na Taça Rio "apenas" culminar em desvantagem, uma vez que o empate servirá ao Fla.

- Finalizamos 19 vezes, o Fluminense, 16. Precisamos caprichar mais. Chegando agora como técnico do Rio, entendo que o título (da Taça Rio) tem toda uma cultura por aqui, mas ele só nos daria o empate para semifinal. Faz com que não tenhamos o empate como resultado positivo - falou Valentim, que lamentou diversas chances desperdiçadas por seus comandados, sobretudo no primeiro tempo:

- Alternamos bons e maus momentos no jogo. Gostei das chances criadas. Do que não gostei foram as chances desperdiçadas. Vamos procurar corrigir - completou o treinador de 43 anos, que também elogiou muito a ótima atuação do goleiro Júlio César.