Tristeza: jogador recebe bolada no peito e morre durante jogo na Croácia

Mais uma tragédia marcou o futebol europeu na manhã deste domingo. Durante partida entre Marsonia e Slavonija Pozega, da terceira divisão da Croácia, o jogador Bruno Boban, de 25 anos, recebeu uma leve bolada no peito e desabou no gramado, falecendo em campo.

Durante a jogada, Bruno Boban, do Marsonia, não dava indícios de que a bolada o afetara. Mas alguns segundos depois, o jogador deu alguns passos e desabou no campo, desacordado, de bruços. O árbitro paralisou a partida e médicos foram autorizados a entrar no gramado. Quando a ambulância chegou, no entanto, Boban já havia falecido.

- Não perdi apenas um jogador. Perdi um filho. Houve tentativas com massagem cardíaca e respiração artificial. Ele chegou a voltar em um momento, mas não pudemos salvá-lo. Todos no clube estão tristes e chorando - lamentou Robert Spehar, técnico do Marsonia.

Este é o terceiro caso de morte no futebol europeu no último mês. Davide Astori, zagueiro da Fiorentina, sofreu um ataque cardíaco enquanto dormia na concentração do clube, e na França, Thomas Rodriguez sofreu um mau súbito no Centro de Treinamento do Tours FC, também enquanto dormia.

E MAIS: