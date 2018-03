Treino do Brasil aponta Fernandinho como titular contra a Alemanha

A Seleção Brasileira fez mais um treino neste domingo, no estádio do FC Union Berlin, e o treinador Tite parece já ter formulado qual será o time titular que irá enfrentar a Alemanha, nesta terça-feira, em Berlim.

A equipe titular do treinamento teve apenas uma alteração em relação ao time que enfrentou a Rússia, na sexta: Douglas Costa saiu e deu lugar ao volante Fernandinho, do Manchester City. Assim, o jogador deve atuar mais centralizado no meio-campo, com Philippe Coutinho e Willian jogando pelas pontas.

Uma alteração na zaga também era esperada, já que Miranda e Marquinhos formaram a dupla titular até então. No entanto, Tite dará mais uma oportunidade para Thiago Silva, deixando o outro defensor do PSG no banco. Assim, a Seleção Brasileira irá a campo com Alisson, Daniel Alves, Thiago Silva, Miranda e Marcelo; Casemiro; Fernandinho, Paulinho, Willian e Coutinho; Gabriel Jesus.

A partida entre Brasil e Alemanha será realizada nesta terça-feira, às 15h45 da tarde, no Estádio Olímpico de Berlim.

