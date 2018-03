Titular contra o Brasil, alemão Sané diz: 'Não dependem mais de Neymar'

A Alemanha se prepara para o aguardado amistoso contra o Brasil, na próxima terça, em Berlim, sem associar o jogo ao 7 a 1 da semifinal da Copa de 2014. Na coletiva realizada após o último treino da equipe, os três jogadores escalados para conversar com a imprensa não estavam em campo naquele 8 de julho - Leroy Sané, Ilkay Gündogan e Marvin Plattenhardt -, mas garantem que o jogo já ficou no passado e veem os dois times bem diferentes, mais evoluídos e equilibrados.

- Para nosso time, isso já passou. Para os brasileiros, talvez seja diferente. O 7 a 1 não é mais um assunto para nós. Não é um torneio e não se pode tirar qualquer conclusão desse resultado - afirmou Gundogan.

- Nos últimos meses, vi que o Brasil está mais equilibrado e no ataque tem bons jogadores. Eles têm também Casemiro e Paulinho, que permitem uma estabilidade defensiva. O treinador tem ideias claras e isso o torna perigoso. Vemos o Brasil como o Brasil que sempre conhecemos - completou.

Para o atacante Leroy Sané, aposta do treinador Joachim Löw para o jogo contra o Brasil, a ausência de Neymar do amistoso não fará diferença, pois ele acredita que a Seleção Brasileira é mais independente do camisa 10 do que em 2014.

- Acredito que o Brasil não depende mais de Neymar. Eles não precisam tanto dele como em 2014. Estão mais compactos. A equipe está mais forte e todos aprenderam. Sem Neymar, eles têm um time forte e muitas opções.

A Alemanha irá poupar titulares no confronto desta terça, como Muller e Ozil, abrindo espaço para os novatos como Sané e Gundogan. A tendência é que Joachim Löw faça mais quatro mudanças em relação ao time que enfrentou a Espanha, na última sexta-feira, com o trio de ataque completamente alterado. Assim, entrariam em campo com Ter Stegen, Kimmich, Boateng, Hummels e Plattenhardt; Gündogan, Kroos e Goretzka; Stindl, Sané e Wagner.

