Suaréz x Bale: Uruguai e País de Gales decidem a China Cup

O torneio amistoso China Cup terá sua grande final nesta segunda-feira, com País de Gales e Uruguai frente a frente no Estádio Guangxi Sports Center, a partir das 8h35 da manhã (horário de Brasília).

A partida colocará frente a frente dois super astros do futebol espanhol: Luis Suaréz, do Barcelona, e Gareth Bale, do Real Madrid. Os dois jogadores foram importantes para a classificação das suas respectivas seleções à final do torneio. Enquanto o Uruguaio marcou de pênalti na vitória por 2 a 0 sobre a República Tcheca e chegou aos 50 gols pela Celeste, o galês marcou três vezes na goleada de 6 a 1 sobre a China e tornou-se o maior artilheiro da Seleção.

Apesar de Gales não ter conseguido ser classificar para a Copa do Mundo da Rússia, o time galês ainda apresenta perigos ao Uruguai. É o que avalia Oscar Tabarez, treinador da seleção uruguaia.

- O progresso vivido por País de Gales nos últimos anos, sua evolução no ranking da Fifa, tudo mostra como são um grande time. Eles tem grandes jogadores, que atuam em equipes de alto nível Para nós, cada partida é uma oportunidade para testar e encontrar os resultados que queremos. Vai ser uma prova difícil mas muito motivadora.

Ryan Giggs, mais novo treinador da seleção de País de Gales, devolve os elogios ao time adversário e pede cautela dentro de campo como principal estratégia para derrotar os sul-americanos.

- O Uruguai tem um time muito experiente, dentro e fora de campo. Vamos jogar contra uma equipe sul-americana experiente que é muito boa tecnicamente. Apesar de termos um ótimo desempenho contra a China, precisaremos jogar ainda melhor para vencer a China Cup. Sabemos que será um jogo duro, mas acreditamos que podemos vencer.

País de Gales e Uruguai nunca se enfrentaram, e este será o primeiro confronto dos países na história do futebol. E caberá aos seus artilheiros a deixar o confronto ainda mais especial.

