Soares e Murray são eliminados por russos na segunda rodada em Miami

O domingo não foi dos mais felizes para o Brasil no Masters 1000 de Miami, já que a última dupla representando o país foi eliminada do torneio ainda em sua partida de segunda rodada, diante de dois simplistas russos.

Cabeças de chave número 6 do torneio, Bruno Soares e Jamie Murray foram derrotados por Karen Khachanov e Andrey Rublev, de virada, com parciais de 4/6 7/5 10-2 em 1h18 de partida. Primeiros classificados para as quartas de final, aguardando o vencedor da partida entre Oliver Marach/Mate Pavic e os irmãos Alexander e Mischa Zverev.

Tendo sido derrotados nas quartas de final em 2017, Soares e Murray descontam apenas 90 pontos e mantém seus rankings — 15 e 14, respectivamente — após a derrota deste domingo. Já na corrida do ano, a dupla segue em 5º lugar, podendo ainda ser ultrapassada pela parceria Jean-Julien Rojer e Horia Tecau.