Sesi vence Corinthians e sai na frente nos playoffs da Superliga

O Sesi conseguiu uma vitória importante sobre o Corinthians neste domingo, na Vila Leopoldina. O primeiro jogo das quartas de final da Superliga Masculina terminou 3 sets a 0, com parciais de 26/24, 28/26 e 25/23. O próximo duelo acontece na quinta-feira, às 21h30. Em caso de vitória, o Sesi pode se classificar para as semifinais da competição.

— O Corinthians veio com tudo para cima da gente. A gente já sabia que seria assim. Foram bem pegados. Com o apoio da torcida, conseguimos ir bem — declarou Alan, o melhor da partida, que marcou 21 pontos.

O jogo começou com os atletas em ritmo acelerado. O primeiro set foi animado, com toques rápidos e bons ataques dos dois lados. O set ainda teve um polêmica. Após um ataque do Sesi, a bola de Douglas Souza caiu fora, no entanto, o segundo árbitro viu desvio em Sidão. Atletas do Corinthians reclamaram, no entanto, nada mudou e o set terminou com a vitória parcial do Sesi: 26/24.

Após a persistência das reclamações, o árbitro deu um cartão vermelho e o Sesi saiu na frente antes de pôr a bola em jogo. Com a vantagem, o Sesi chegou a abrir 6/2, no entanto, o Corinthians reagiu e empatou em 8/8. O jogo seguiu eletrizante e o placar se manteve igual até o fim do set, quando Sesi conseguiu a vitória, novamente: 28/26

O Corinthians demonstrou alguma reação no início do terceiro set, mas, novamente o Sesi foi atrás, empatou e virou o jogo, chegando a abrir 19/14 de vantagem. O ponto da vitória veio de um erro de saque do Corinthians. Mineiro isolou o saque que poderia empatar a partida em 24/24, dando o ponto pro Sesi vencer a partida.