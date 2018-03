Sada Cruzeiro abre playoff com vitória sobre Lebes Canoas

O Sada Cruzeiro (MG) jogou diante da sua torcida e começou com vitória o playoff melhor de três das quartas de final da Superliga Cimed masculina de vôlei. O time celeste passou, neste sábado, pelo Lebes Canoas, do Rio Grande do Sul, por 3 sets a 0, com as parciais, 25-19, 26-24 e 25-15, em 1h20 de jogo, no ginásio do Riacho, em Contagem.

O oposto Evandro teve atuação segura, foi o mais votado no site da Confederação Brasileira de Voleibol e ficou com o Troféu VivaVôlei Cimed. O atacante ainda terminou o confronto como o maior pontuador, com 13 acertos.

- O nosso entrou muito bem e assim conseguimos atacar e bloquear com eficiência. Agora é dar sequência no trabalho para já pensarmos no próximo jogo. O Isas sacou muito bem e fez alguns aces. É bom que cada partida é um jogador diferente que está sacando muito bem. Isso faz um grande diferencial para nossa equipe - explicou Evandro.

As duas equipes voltarão à quadra na próxima quinta-feira, às 19h, para o segundo jogo da série. O duelo será disputado no ginásio La Salle, em Canoas, Rio Grande do Sul.