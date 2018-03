Rodriguinho fará exames; Timão deve ter voltas de Clayson e Jadson

O meia Rodriguinho, desfalque de última hora no Corinthians por conta de dores na coxa esquerda, fará exames nesta segunda-feira para saber se terá condições de enfrentar o São Paulo na quarta. O jogador do Timão seria titular, mas sentiu durante o aquecimento e foi cortado do clássico. O Tricolor venceu por 1 a 0.

- No aquecimento eu senti uma dor na posterior, e imediatamente eu falei para o preparador físico e para o médico. Voltei para o vestiário para saber a real situação, para saber se eu tinha condição de jogar. Até para não queimar uma substituição ou agravar a lesão para a temporada, acharam melhor segurar esse jogo, já que também temos uma decisão quarta-feira e possivelmente mais dois jogos (se o Corinthians passar). Acharam melhor que eu segurasse esse jogo para não agravar a lesão. Vou fazer exame amanhã (segunda) para ter a noção da gravidade e ver o que vamos fazer - disse Rodriguinho.

No aguardo para saber se Rodriguinho terá condições, o técnico Fábio Carille deverá contar com as voltas de Clayson e Jadson. O atacante ficou no banco de reservas contra o São Paulo, mas não entrou em campo porque está com o joelho direito inchado - ele sofreu uma pancada na partida contra o Bragantino, no último domingo. Já o meia foi desfalque nos últimos cinco jogos devido a uma contratura muscular na coxa direita.

- O Rodriguinho vai passar por exames. Ele foi para o aquecimento para iniciar o jogo. Ele sentiu "embolar" a perna, e o médico falou que provavelmente em cinco ou dez minutos ia ter que fazer a substituição. O Clayson fez tratamento, mas o joelho está inchado e sensível ainda. Por isso não confirmei o time antes. Hoje os médicos passaram que tinha melhorado, mas ainda estava sensível e inchado. Achamos melhor não só pelo jogo de quarta, mas também pela sequência que teremos - afirmou Carille, que evitou projetar a equipe para o jogo de volta contra o São Paulo.

- Começamos a falar sobre o jogo de quarta amanhã (segunda) cedo.

O Corinthians não poderá contar com Fagner (Seleção Brasileira), Balbuena e Romero (seleção paraguaia) para o jogo da volta. O clássico será realizado na quarta-feira, às 21h45, na Arena em Itaquera.