Real pode contratar dupla do Milan na próxima janela, diz jornal

Dois astros do elenco do Milan podem sair do clube na próxima janela de transferências. O clube rossonero considera a venda do goleiro Gianluigi Donnarumma e do meia-atacante Suso, e o destino favorito é o Real Madrid. As informações são do jornal Sport, de Barcelona.

Segundo a publicação espanhola, o interesse do clube merengue nos dois jogadores durante a última temporada faz o time despontar entre os interessados na dupla. O goleiro Donnarumma, principalmente, sofreu forte assédio do Real Madrid, mas acabou renovando seu contrato com o Milan até 2020. No entanto, ele vem perdendo prestígio no vestiário e não é mais visto como inegociável.

Já o meia-atacante Suso seria mais fácil de chegar ao Real Madrid. Espanhol, o jogador nunca escondeu sua admiração pelo clube merengue e sua multa rescisória gira em torno de 40 milhões de euros (cerca de R$ 163 milhões).

