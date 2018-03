Mundial de Paraciclismo: recordes seguem caindo no terceiro dia

O terceiro dia do Mundial de Paraciclismo de Pista Rio 2018 foi marcado pela quebra de mais recordes mundiais. Após a chinesa Jieli Li derrubar a primeira marca na sexta-feira, no sábado mais dois novos registros históricos, que confirmam a vocação veloz do Velódromo do Parque Olímpico da Barra, onde a competição acontecerá até este domingo. O evento no Rio dá o pontapé na disputa pelas vagas nos Jogos Paralímpicos de Tóquio, em 2020.

O primeiro recorde mundial aconteceu ainda nas qualificatórias da perseguição individual feminina 3km da classe C4. A australiana Emily Petricola registrou 3min54s501, tempo quase meio segundo mais rápido do que os 3min55s006 da americana Shawn Morelli. O troco, no entanto, foi dado na decisão da medalha de ouro, em que a americana superou a rival para subir ao lugar mais alto do pódio. O bronze ficou com a também australiana Meg Lemon.

A segunda marca mundial veio na sessão da tarde do evento, com a britânica Sophie Thornhill. Ela conquistou o ouro do contrarrelógio de 1km da classe B, com a piloto Helen Scott, ao registrar o tempo de 1min05s912 - 9 décimos mais veloz do que a antiga marca, dela própria, que já perdurava quatro anos. Jessica Gallagher (AUS) ficou com a medalha de prata, enquanto a belga Griet Hoet foi bronze.

