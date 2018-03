Lindoso critica gramado do Maraca: 'Irregular e com muita areia'

O Botafogo não conseguiu superar a garotada do Fluminense neste domingo, e saiu derrotado por 3 a 0, no Maracanã. Titular e líder da equipe de Alberto Valentim, Rodrigo Lindoso atentou para o gramado em condições adversas.

- O gramado do Maracanã está muito irregular. Se você for analisar, o nosso estádio (Nilton Santos) está com a grama perfeita, a bola rolando bem. Não estou falando que hoje o gramado nos atrapalhou, ou o Fluminense, mas eu tenho certeza que o espetáculo poderia ser melhor. Tinha muita areia, muita areia mesma... Até brinquei com o Moisés e disse que a gente ia sair com o joelho todo ralado, era muita areia. É triste ver isso em jogos decisivos.

O camisa 5 também lamentou as chances desperdiçadas ao longo do confronto, sobretudo na primeira etapa - o que também foi destacado por Valentim, em entrevista coletiva.

- A gente criou bem mais no primeiro, faltou a gente caprichar lá na frente. Mas erra todo mundo, aconteceu, mas paciência. Saímos em desvantagem para quarta, mas eu, particularmente, prefiro jogar à noite. É uma questão de se recuperar só, mas acredito que iremos corrigir os erros até lá - completou Lindoso, o único jogador alvinegro na zona mista.

Agora, o Botafogo de Lindoso encara o Flamengo, nesta quarta, às 21h45 (de Brasília), sem a possibilidade do empate, senão avança o Rubro-Negro.