Invicta 28 tem luta sangrenta, após sequência impressionante de golpes

Na noite de sábado (24), aconteceu o Invicta 28 em Utah (EUA). Um dos confrontos foi marcado por muito sangue. No segundo round, Kal Schwartz abriu o supercílio de Kay Hansen com alguns golpes. Em seguida, a lutadora derrubou a adversária com um suplex e iniciou o grand and pound, que deixou a oponente ensanguentada até o árbitro decretar o fim do combate.

Confira abaixo:

E MAIS: