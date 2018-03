Intensidade, marcação forte e 'alma': Bruno Alves exalta vitória tricolor

O zagueiro Bruno Alves, escolhido para ser o substituto de Rodrigo Caio, que está com a Seleção Brasileira, ficou satisfeito com o resultado conquistado pelo São Paulo diante do Corinthians, neste domingo, no Morumbi. Não só pelo gol marcado por Nene, mas principalmente pela mudança de postura do Tricolor que, segundo ele, "deixou a alma" em campo e fará o mesmo se preciso for no jogo de volta, na próxima quarta-feira, na Arena, em Itaquera. Um empate leva o elenco são-paulino à final do Campeonato Paulista.

- Temos de estar preparados para buscar essa classificação. A nossa postura tem de ser a mesma da vitória de hoje (domingo): intensidade de jogo, marcação forte, sem bola perdida e, se preciso for, deixar a alma em campo pelo resultado. Trabalhando sério vamos longe. É um novo momento, uma nova oportunidade - analisou, citando a primeira vitória em clássicos do São Paulo na temporada, e completou:

- Clássico sempre tem um clima e um tempero especial. Clássico é assim, então sabemos que quarta-feira teremos mais um jogo muito difícil.

Além de Rodrigo Caio, Bruno Alves também disputa posição com os outros zagueiros do elenco. Confiante, quer mais trabalho diário e aprendizados com os companheiros.

- O sonho de todo jogador é ser titular, mas respeitamos a escalação do professor, é ele quem decide. Sei da responsabilidade (de ser titular). Arboleda e Rodrigo Caio são zagueiros de nível de seleção, tem ainda o Ardelan, que jogou na Europa, Anderson, que é experiente... Temos de aproveitar as oportunidades do melhor jeito possível, aprendendo com cada um - finalizou.