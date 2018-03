Gramado (RS) abre temporada da FBJJ com International Pro; confira

Por Yago Rédua

A abertura da temporada 2018/2019 do calendário da FBJJ, Federação Brasileira de Jiu-Jitsu, em parceria com a UAEJJF vai acontecer em Gramado, no Rio Grande do Sul. O International Pro será realizado nos dias 26 e 27 de maio. Em entrevista à TATAME, Jacó Schaumloeffel, Secretário Municipal de Esporte e Lazer da cidade, comentou sobre a importância em sediar um evento de alto nível do Jiu-Jitsu.

- Sempre buscamos eventos esportivos para nossa cidade, grandes eventos já foram confirmados para 2018. O International Pro traz grandes atletas de diversos locais do Brasil e também é uma grande oportunidade para os atletas locais mostrar seu potencial - comentou o Secretário, afirmando que é uma ótima chance para promover o turismo.

- Com certeza. Todo evento esportivo é uma grande oportunidade de fomentar o turismo. Em 2017 mais de 30 mil atletas participaram dos eventos organizados ou apoiados pela secretaria de Esportes e Lazer de Gramado. Este evento traz visibilidade nacional, muita mídia espontânea, e um grande número de turistas. Geralmente os atletas vêm pra cá com a família e ficam alguns dias aproveitando a cidade - encerrou.

SERVIÇO:

International Pro da UAEJJF

Data: 26 e 27/05

Local: Club Municipal Perinão Borges de Medeiros, 3940 Gramado - Rio Grande do Sul

Inscrição:aqui

Quer ficar por dentro do mundo da luta? Clique e acesse o site da TATAME!

E MAIS: