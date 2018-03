Garotada do Fluminense tieta funkeiro em aeroporto do Rio

O Fluminense vai disputar a Go Cup, maior competição de futebol infantil da América Latina, que será disputado em Aparecida, Goiânia. Antes de embarcar, a molecada tietou o MC Sapão no aeroporto. Solícito, o funkeiro posou para fotos com a molecada tricolor.

A Go Cup é o maior torneio de futebol infantil da América Latina, que será disputado em Aparecida de Goiânia (GO), de 24 a 31 de março, contará com a participação de 3.500 crianças, que estarão divididas em 266 equipes nas categorias de sub 7 ao sub 12. Esta será a quinta edição do evento que contará com um aumento de 24% no número de equipes participantes.