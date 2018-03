Flamengo vence Basquete Cearense e ainda almeja a liderança no NBB

O Flamengo enfrentou o Basquete Cearense neste domingo, na Arena Carioca 1, e conquistou mais uma vitória no NBB. Com o triunfo por 87 a 85, o Rubro-Negro manteve-se na cola do Paulistano, líder da competição. A partida foi equilibrada e decidida nos segundo finais. A vitória parcial era do Flamengo, mas, no fim, o Carcará quase virou o jogo.

Betinho, do Basquete Cearense, foi o cestinha, com 25 pontos, ao acertar seis bolas de três pontos. Outro destaque da equipe cearense foi Paulinho Boracini, que marcou 22 pontos. Felipe anotou 11 pontos e 18 rebotes, um duplo-duplo. O pivô do Carcará ainda se destacou por quase marcar uma cesta de três pontos nos segundo finais. No Flamengo, os destaques foram Marquinhos, que fez 20 pontos, e Varejão, que marcou 15.

O Rubro-Negro enfrenta o Vitória, na próxima - e última - rodada, às 19h30, na Arena Carioca 1. Já o Basquete Cearense encara o Minas para fechar a primeira fase, também na terça-feira, às 19h30.

O placar de 87 a 85 para a equipe mandante retrata o equilíbrio da partida. No primeiro quarto, o Carcará saiu com mais facilidade e as falhas na defesa do Flamengo ajudaram a equipe visitante a se manter com a vantagem, terminando em 21 a 19. No segundo quarto, o Rubro-Negro voltou melhor e chegou a liderar, mas o Basquete Cearense voltou a dominar a partida. Ainda assim, o time da casa foi melhor e foi para o intervalo com a vantagem em 46 a 41.

A volta do intervalo fez bem para o Carcará. Já no terceiro quarto eles voltaram a ter vantagem na pontuação e virar o jogo para 55 a 52. No entanto, cederam ao empate e foram para o último quarto com 63 a 63. No último quarto o ritmo continuou acelerado e o equilíbrio da partida se mantinha. Com o Fla na frente nos segundos finais, Felipe tentou um cesta de três pontos, mas não entrou e a partida terminou em 87 a 85.