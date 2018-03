Ex-técnico do Borussia Dortmund recusa treinar o Bayern de Munique

Sem clube desde que deixou o Borussia Dortmund no ano passado, Thomas Tuchel teria recusado treinar o Bayern de Munique a partir da próxima temporada. Isso porque, segundo a revista "Kicker", ele já estaria negociando com o Arsenal para ser o sucessor de Arsène Wenger. Outro que também estaria de olho no alemão é o PSG, que não deve permanecer com Unai Emery.

De acordo com os jornais "Bild" e "Suddeutsche Zeitung", Tuchel não gostaria de ser o substituto de Jupp Heynckes no Bayern de Munique. Dirigentes teriam conversado por telefone com o técnico, mas não obtiveram resposta positiva.

Tuchel foi demitido pelo Borussia Dortmund no fim da temporada passada, apesar de ter faturado o título da Copa da Alemanha. Desavenças dentro do clube teriam sido o motivo da sua saída.

Com a negativa de Tuchel, o Bayern de Munique segue à procura do substituto de Heynckes, que não ficará na próxima temporada. Nico Kovac, do Eintracht Frankfurt, e Ralph Hasenhuettl, do RB Leipzig, estão na mira dos bávaros.