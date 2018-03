Com gol no final do jogo, Figueirense garante vaga na final do Estadual

O Figueirense recebeu o Hercílio Cruz, neste domingo, às 16:00, pela 16ª rodada do Campeonato Catarinense. Com gol de Gustavo Ferrareis, nos minutos finais da partida, o Figueira conseguiu a sua nona vitória no campeonato e garantiu a classificação para a final do Estadual. Há um ponto da zona de rebaixamento, o Hercílio Luz continua sua luta para se manter na Série A.

O Hercílio Luz começou o jogo acuado, sem propor o jogo e aceitando o domínio do Figueirense. O time da capital estava tranquilo no jogo, não tinha a mesma pressão que o time adversário e jogava com mais calma. Aproveitando a superioridade, o Figueirense foi crescendo aos poucos no jogo.

Apesar de um início de primeiro tempo sem muitas oportunidades, o lance mais importante do jogo foi com o atacante Ermel. Após cruzamento de Gustavo Ferrareis, o atacante cabeçou firme, obbrigando Lucas Alves a fazer grande defesa.

O jogo aumentou em nervosismo, após 30 minutos sem gol, Maurício Britto, do Inter de Lages e João Lucas, lateral do Figueira, levaram cartão amarelo. Apesar de ter mais jogadas trabalhadas no primeiro tempo, o Figueirense não conseguiu abrir o placar. A melhor chance foi com Ermel. O Hercílio Luz, precisando vencer, não conseguiu ser superior ao Figueira.

Na volta do segundo tempo, o Figueirense teve uma grande oportunidade de gol. André Luíz, após cruzamento de Jorge Henrique, chutou no travessão, porém, impedido, o juiz interrompeu o jogo. O Hercílio Luz não conseguia produzir e nem criar perigo ao Figueira.

O Figueirense, apesar de superior, não conseguia entrar na área do Hercílio Luz para finalizar. O jogo se encaminhava para o empate em 0 a 0, porém aos 42 minutos do segundo tempo, Gustavo Ferrareis, um dos melhores em campo, abriu o placar.

Em bom cruzamento do peruano, Víctor Calderón, Ferrareis completou a jogada, mandou a bola para o fundo da rede do goleiro Lucas Alves e deu números finais a partida. Mesmo não sendo tão eficaz durante o jogo, o Figueira conseguiu o gol no final da partida e saiu vitorioso.

Na próxima rodada, tem clássico fora de casa, contra a Chapecoense, nesta quarta-feira, às 21:45. O Hercílio Luz, por sua vez, tem confronto direto na luta contra o rebaixamento. Enfrenta o Concórdia, em casa, às 20:30, nesta quarta-feira.