Cilic vai às oitavas e busca repetir melhor campanha em Miami

Cabeça de chave número dois do Masters 1000 de Miami, o croata Marin Cilici — atual número 3 do ranking da ATP — garantiu sua vaga nas oitavas de final do torneio na tarde deste domingo ao derrotar o canadense Vasek Pospisil.

A partida, que durou 1h54, garantiu a terceira vitória de Cilic contra Pospisil na carreira pelas parciais de 7/5 7/6(4). De volta às oitavas, Cilic espera o vencedor de John Isner e Mikhail Youzhny.

Ranqueado número 3 do mundo, Cilic retorna às oitavas de final pela primeira vez após 5 anos, tendo atingido a rodada em 2010 e 2013, e busca repetir o melhor resultado de sua carreira no torneio, quando foi derrotado nas quartas de final por Andy Murray, em 2013.