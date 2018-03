Carille dá dura em Aguirre: 'Cara de pau de falar que não me conhecia'

O técnico Fábio Carille não escondeu que ficou incomodado com o técnico Diego Aguirre antes de a bola rola para o clássico entre Corinthians e São Paulo. O treinador do Timão disse ter dado uma "dura" no comandante tricolor, que não o cumprimentou.

- Eu dei uma dura nele, sim. Ele passou no início do jogo na minha frente, não me deu a mão e nem me cumprimentou. Me deixou muito chateado. Sempre falo que se for para acrescentar, sou a favor de técnico estrangeiro, que as portas estão abertas. Ele teve a cara de pau de falar que não me conhecia, que não me reconheceu. No intervalo cobrei isso dele quando o árbitro nos chamou. É um pouco de falta de educação. Fiquei muito chateado. Ele falar que não conhecia o técnico do Corinthians, 100 jogos, ele já trabalhou no Atlético-MG, foi um desrespeito muito grande e fui cobrá-lo. Não tem nada de panos quentes para o próximo jogo - disse Carille, em entrevista coletiva após o clássico.

Também depois da partida, Diego Aguirre explicou a situação. Ele admitiu que não cumprimentou Carille, mas afirmou que o motivo foi por estar focado na partida. O técnico são-paulino, inclusive, ficou surpreso ao ser perguntado sobre o assunto.

- Fico surpreso que a primeira pergunta seja sobre o Carille, não sobre o que aconteceu dentro de campo. Normalmente, as coisas que passam dentro ficam ali. É uma coisa normal, eu estava focado no jogo. Estava pensando em coisas do jogo, não estava olhando. Não vejo que seja uma coisa errada, mas como ele talvez não entendeu, acabou o jogo e fui falar com ele: "me desculpa, eu não reconheci você". Nunca tive nenhuma diferença com nenhum treinador em toda a minha carreira. Isso não existe, acabou, fica dentro de campo - declarou o uruguaio.

- Isso não terá nenhum reflexo para o jogo de volta. Ele é o técnico do campeão do Brasil. Eu estou no futebol. Não tenho mais nada para falar sobre isso - acrescentou Aguirre.

O atacante Emerson Sheik também comentou o episódio entre os técnicos. Para o jogador, Aguirre tem de pesquisar na internet antes das partidas.

- Ele precisa "dar um Google" antes de ir para o jogo. Como não conhecer o técnico do atual campeão paulista e do atual campeão brasileiro? É brincadeira, viu - disse Sheik.

Corinthians e São Paulo voltam a se enfrentar na quarta-feira, às 21h45, na Arena em Itaquera, pelo duelo de volta da semifinal do Paulistão. Como o Tricolor ganhou por 1 a 0, tem a vantagem do empate para avançar à decisão do campeonato.