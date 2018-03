Botafogo perde para o Bauru, mas se classifica aos playoffs do NBB

O Bauru venceu o Botafogo por 103 a 78, neste domingo, pela penúltima rodada da NBB, no Ginásio Panela de Pressão, em Bauru (SP). O triunfo da equipe paulista se desenhou desde o primeiro quarto.

Os destaques da partida foram Rafael Hettsheimeir, que fez um duplo duplo, com 23 pontos e 10 rebotes. Na equipe do Botafogo, Gabriel se destacou, ao marcar 14 pontos.

Com o triunfo, a batalha pelo quinto lugar segue em aberto e o Dragão só depende de si. Já o Botafogo comemorou a classificação, já que, com a derrota do Joinville para o Paulistano, a equipe catarinense não pode mais alcançá-lo.

A partida foi dominada pelo time da casa. Bauru começou dando trabalho e terminou o primeiro quarto com a vitória parcial de 27 a 20. Já no segundo quarto, o Botafogo reagiu e diminuiu a vantagem da equipe bauruense, fechando o quarto com o placar de 48 a 41.

Foi após o intervalo que a vitória se desenhou ainda mais para a equipe Bauruense. Foram 32 pontos conquistados no terceiro quarto, contra 20 do Botafogo. A parcial após o terceiro quarto era de 80 a 62. No último quarto, a equipe conseguiu atingir a marca dos 100 pontos e aplicou a vitória de 103 a 78 na equipe carioca.

O Bauru ainda volta à quadra na próxima terça-feira, às 19h30, contra o Vasco, no ginásio Panela de Pressão. Já o Botafogo enfrenta o Sesi Franca, fora de casa, no mesmo dia e horário.