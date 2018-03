Bombinhas (SC) sedia 1ª etapa do Circuito Mormaii de Beach Tennis

Depois do sucesso da temporada 2017, o Circuito Mormaii de Beach Tennis largará em seu terceiro ano em Santa Catarina na charmosa cidade de Bombinhas (SC) nas praias do Canto Grande e Mariscal entre os dias 6 e 8 de abril com premiação total de R$ 5 mil.

As inscrições já estão abertas pelo site http://www.torneioja.com.br/torneio/13 nas categorias Profissional Dupla Masculina e Feminina, A (Avançado), B (Intermediário) e C (Iniciante), Veteranos 40+ e 50+, Sub 14 além de Duplas Mistas. O prazo de encerramento é no dia 1º de abril.

"Iniciando a terceira temporada, começando em uma bela Praia de Santa Catarina , teremos uma estrutura com Quadra Central e mais 15 quadras, banheiros químicos, vestuários de containers, entre outros", destacou Toninho Maraca, organizador do Circuito Mormaii e da etapa.

Em 2017 foram sete etapas espalhadas por Santa Catarina, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e Distrito Federal. Somente na etapa Master, a última, em Garopaba (SC), foram mais de 540 participantes com algumas estrelas internacionais como o tetracampeão mundial, Alessandro Calbucci, e Alex Mingozzi, tricampeão mundial, ambos da Itália.

O Circuito Mormaii de Beach Tennis tem o patrocínio Master a Mormaii. A etapa de Bombinhas (SC) conta com os apoios da Prefeitura de Bombinhas (SC), Secretaria de Turismo de Bombinhas (SC), Associação Empresarial de Bombinhas, CDL Bombinhas, Costa Esmeralda Rede de Hoteis e Pousadas,Costa Esmeralda Convention & Visitors Bureau e FME Bombinhas.