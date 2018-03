Bia Maia é superada por 5ª do mundo em Miami

Beatriz Haddad Maia, atleta da Tennis Route, número 64 do mundo, se despediu, neste domingo, na terceira rodada do WTA Premiere de Miami, na Flórida, evento sobre o piso rápido com premiação de US$ 8,6 milhões.

A brasileira foi superada pela campeã de Roland Garros e 5ª do mundo, a letã Jelena Ostapenko por 2 sets a 0 com parciais de 6/2 67/6 (7/2) após 1h30min de duração na quadra Grandstand do Crandon Park.

Bia igualou sua melhor campanha em um torneio Premiere que havia sido em Cincinnati, nos EUA. Ano passado ela parou na segunda fase em Miami, mas este torneio tem a chave maior.

Foi o segundo jogo das duas e Ostapenko venceu em três sets na final do WTA de Seul, na Coreia do Sul, melhor campanha da brasileira em um evento nível WTA.

Com a campanha a brasileira deve subir cerca de duas posições na WTA.

O jogo

Ostapenko largou mandando bem nas devoluções, quebrou, mas Bia devolveu a seguir, só que a brasileira errava acima do normal e a europeia aproveitou para abrir 3/1 e fechar por 6/2 sem mais problemas.

Bia começou confirmando no set seguinte, mas foi quebrada e Jelena teve 3/1, só que Bia foi buscar o 4/4 com defesa espetacular na linha. Ela levou ao tie-break, mas a partir do 2 a 2 não foi bem. Deu duas duplas-faltas e um erro e Ostapenko abriu 6 a 2 concluindo com firme ponto no fundo e na rede por 7/6 (7/2).