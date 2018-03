Thiago Galhardo é punido e desfalca o Vasco contra o Cruzeiro na Liberta

O início de Thiago Galhardo no Vasco, mesmo com pouco tempo, já teve fortes emoções. A maior delas, porém, foi negativa. O meia foi expulso no segundo tempo contra o Jorge Wilstermann na Bolívia, quase viu o time ser eliminado, e desfalcou o clube na estreia da fase de grupos, contra a La U. Agora, após julgamento do Tribunal de Justiça da Conmebol, o atleta pegou mais um jogo de suspensão. Portanto, está fora da segunda rodada, contra o Cruzeiro, no Mineirão.

O desfalque do meia, presença constante no banco de reservas e sempre uma boa opção na segunda etapa, pode complicar os planejamentos de Zé Ricardo. Isso porque o garoto Evander saiu lesionado da última partida com dores musculares e não tem presença garantida no confronto. As outras opções são Wagner e Giovanni Augusto, que está recuperado de lesão, voltou a treinar com o grupo e vive expectativa de ser relacionado.

Em entrevista recente ao LANCE!, Thiago Galhardo comentou sobre a expulsão naquela partida e a sensação quando recebeu o cartão vermelho. Relembre.

- A culpa não seria minha se fossemos eliminados, mas acho que acabariam jogando ela em mim pela expulsão, pelo momento do Vasco. Mas deu tudo certo, prefiro olhar pelo lado positivo. Foram só 15 minutos, entrei bem, poderia ter ajudado o Vasco. Bateria um dos pênaltis. Foi ruim porque abalou a confiança.

O Vasco enfrenta o Cruzeiro, no Mineirão, no dia 4 de abril pela segunda rodada da Libertadores. Ambos perderam suas primeiras partidas e, por isso, precisam pontuar para não se distanciar dos líderes Racing e Universidad de Chile.