Serena recebe multa pequena após fugir da imprensa em Miami

Eliminada na estreia pela japonesa Naomi Osaka, 22ª, por 6/3 6/2 na última quarta-feira, Serena Williams levou apenas US$ 1 mil de multa, cerca de R$ 3,3 mil, de acordo com informações do site Ubitennis. A jogadora fugiu e não atendeu a imprensa.É regra se solicitada a jogadora atender a mídia após sua partida, mas Serena não apareceu, só que a organização aplicou uma branda multa na jogadora de 23 Grand Slams. Somente sua premiação no torneio foi de US$ 15.610 pela primeira rodada. Só na última temporada onde ganhou um torneio o Australian Open e não jogou mais pela gravidez da filha Alexis Olympia, Serena faturou US$ 27 milhões, oito em premiações e 19 em imagem. A indicação é que se a jogadora estivesse entre as quatro melhores do mundo a multa seria na casa dos US$ 5 mil.