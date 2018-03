Ponzinibbio encara Usman na luta principal do UFC Chile, segundo site

Argentino com forte influência brasileira, Santiago Ponzinibbio vai liderar o card do UFC Chile, dia 19 de maio, que marca o primeiro evento da organização no país. O "Gente Boa" vai medir forças com Kamaru Usman, de acordo com informações divulgadas pelo MMA Fighting. O confronto será válido pela divisão dos meio-médios.

Ponzinibbio vem com a marca de seis vitórias seguidas, sendo a última sobre Mike Perry, no UFC Winnipeg, em dezembro de 2017. O argentino é o atual décimo colocado na categoria. Já Usman ainda não sabe o que é perder dentro do Ultimate. Em sete lutas, "The Nigerian Nightmare" venceu todas e aparece na sétima posição no ranking da divisão.

Lutas de brasileiros confirmadas

O Ultimate anunciou a participação do brasileiro Felipe Silva contra Claudio Puelles para o UFC Chile. O embate será válido pela divisão dos leves. Já Elizeu Capoeira foi confirmado pela organização para integrar o card do UFC 224, dia 12 de maio, no Rio de Janeiro. O adversário será o meio-médio Sean Strickland.

Quer ficar por dentro do mundo da luta? Clique e acesse o site da TATAME!

E MAIS: