LBF: Em confronto acirrado, Uninassau vence Venceslau

Em uma das melhores partidas desta temporada, Uninassau e Presidente Venceslau fizeram a temperatura ficar ainda mais quente no Recife. No final, vitória do time da casa por 86 a 83. Tassia foi a principal cestinha da vitória com 23 pontos, com 5 bolas de três convertidas, mas quem brilhou foi Macarena D'Urso, de Presidente Venceslau, que apesar da derrota, fez 32 pontos e atingiu a maior pontuação da temporada.

Com a vitória da equipe pernambucana, o time cola nos líderes e chegou a quarta posição, com seis vitórias em dez partidas. Enquanto o time venceslauense caiu para a oitava colocação, com apenas três vitórias em onze jogos. Além disso, soma quinto revés consecutivo.

As equipes voltam a quadra neste domingo. No Wilson Campos, a Uninassau recebe o Poty/BAX/Catanduva, enquanto Presidente Venceslau encara o Sampaio Basquete em São Luís, no ginásio Costa Rodrigues.

A cestinha da partida exaltou a vitória da equipe, mas também alertou sobre os erros que o time cometeu durante a partida.

- Fiquei muito feliz com a nossa vitória. Mas ainda temos muito pra corrigir, e parar de termos erros bobos e sermos mais maduras em alguns momentos cruciais do jogo. Fico muito contente que estou conseguindo ajudar minha equipe, mas não deixando de ressaltar que sem um passe ou um corte luz bom as coisas não acontecem. Então o mérito vai para as meninas também - disse a jogadora.

